Gates'in önerdiği kitap "Yaklaşan Dalga: Teknoloji, Güç Ve 21.Yüzyılın En Büyük İkilemi". 2023′te yayınlanan kitap, DeepMind kurucularından Mustafa Suleyman imzasını taşıyor. Gates, bir blog yazısında, “Yapay zeka konusunda devlet başkanlarına, iş liderlerine ve soran herkese en çok tavsiye ettiğim kitap bu; çünkü nadir bir şey sunuyor: Hem olağanüstü fırsatlara hem de gelecekteki gerçek risklere dair net bir bakış açısı sunuyor.” diyor.

Suleyman, kitapta yapay zeka konusundaki hızlı ilerlemelerin neredeyse her sektörün işleyiş biçimini tamamen değiştireceğini öngörüyor. Süleyman, kitapta "Yapay zekanın sonuçları “en azından yeniden beceri edinmeleri ve yeni iş türlerine geçiş yapmaları gerekecek olan yüz milyonlarca insan için büyük ölçüde istikrarsızlaştırıcı olacak” diyor.

Suleyman, yapay zekanın çalışanların daha verimli olmasına yardımcı olacağını ancak bunun yalnızca ilk etapta gerçekleşeceğini söylüyor ve "Bu araçlar insan zekasını yalnızca geçici olarak artıracak. Bizi bir süreliğine daha akıllı ve daha verimli hale getirecekler ve muazzam miktarda ekonomik büyümenin kilidini açacaklar, ancak temelde emeğin yerini alıyorlar" diyor.

Yapay zeka devriminin fiziksel üretimden “bilişsel emeğe” kadar hemen hemen her sektöre dokunacağını yazan Süleyman'a göre sonunda insanların makinelerden daha iyi performans gösterebileceği “birkaç alan” olacak. Yapay zeka, yönetim, müşteri hizmetleri ve içerik oluşturma gibi ofis görevlerinde insan çalışanları hızla geride bırakacak. Bazı pozisyonların yapay zeka tarafından kopyalanması daha zor olacak. Bunlara tesisatçılar ve elektrikçiler gibi beceri gerektiren meslekler ve sosyal becerilere, eleştirel düşünceye ve yaratıcılığa büyük ölçüde dayanan beyaz yakalı roller dahil..

Suleyman, en iyi senaryoya ulaşmak için insanların günlük yaşamlarında ve kariyerlerinde uygulanan yeni teknolojilerle çalışmayı öğrenerek yapay zekayı benimsemeleri gerektiğini savunuyor.

SURİYELİ BABA, İNGİLİZ ANNE

Yapay zeka araştırmacısı, girişimci Mustafa Süleyman (1984), Suriyeli, taksi şoförü bir baba ile İngiliz hemşire bir annenin, Oxford mezunu oğlu. Google tarafından 400 milyon sterline satın alınan DeepMind'ı kuran (2010) yapay zeka öncüsü Mustafa Süleyman şu anda Microsoft AI’nın CEO’su olarak görev yapıyor.