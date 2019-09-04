Binlerce start up’a daha destek verecekler
Girişimci adaylarının büyümelerine katkı veren kuluçka merkezleri, açık ofis alanından melek yatırıma kadar birçok olanak sunuyor.
Türkiye’nin önde gelen 15 kuluçka merkezi, 2020 yılının sonuna kadar 2 bin 647 start up’a daha ev sahipliği yapmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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