NASA’da görev yapmış emekli astronot Nicole Stott, LAD Bible’a yaptığı açıklamada maaşı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Çok değil."

Stott, "Devlet memurusunuz. Astronotluk para için yapılan bir meslek değil" ifadelerini kullandı.

Stott, kariyeri boyunca iki uzay görevinde yer aldı ve 100 günden fazla uzayda kaldı. 2009’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gerçekleştirilen STS-128 görevinde üç ay boyunca çalıştı. Ayrıca uzay yürüyüşü yapan 10’uncu kadın olurken, ISS’in robotik kolunu kullanarak serbest uçan bir kargo aracını yakalayan ilk kişi oldu.

NASA verilerine göre, bir astronotun yıllık maaşı ortalama 152.258 dolar seviyesinde. Bu miktar eğitim ve deneyime göre değişiklik gösteriyor.

Eski NASA astronotu Cady Coleman yaptığı bir açıklamada, astronotların yalnızca temel maaş aldığını, fazla mesai ödemesi yapılmadığını belirtti.

Coleman, 2010–2011 yıllarında 159 gün süren görevinde yan harcırah olarak yaklaşık 636 dolar aldığını söyledi.

Bu yılın başlarında, ISS’te dokuz ay mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore’un da sadece sınırlı bir ek ödeme alacakları ortaya çıkmıştı. İki astronotun yıllık maaşlarının 125.133 dolar ile 162.672 dolar arasında değiştiği, buna ek olarak yalnızca bin dolar civarında “yan harcırah” elde edebilecekleri aktarıldı.

Tarihte ise Apollo 11 görevi sırasında Neil Armstrong, 1969 yılında 27.401 dolar maaş almıştı ve o dönemde ekibin en yüksek gelirine sahip astronotu olmuştu.

Astronotluk için adayların yoğun bir eğitim sürecinden geçmeleri ve NASA’nın fiziksel ile zihinsel yeterliliklerini karşılamaları gerekiyor. NASA, genellikle iki yılda bir yeni astronot seçimi yapıyor ve başvuranların yalnızca yüzde 0,08’i kabul ediliyor.