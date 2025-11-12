Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'de yıllık 8 bin 300 ton kapasiteli 24, Borçka Barajı'nda 5 bin 600 ton kapasiteli 11, Arhavi ve Hopa açıklarında ise 25 bin ton kapasiteli 9 işletmeye ait 44 kafeste üretilen Türk somonu yurt içine ve yurt dışına satılıyor.