Artvin’de Çoruh Nehri üzerindeki baraj göllerinde ve Karadeniz açıklarında yetiştirilen Türk somonu, dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Bölgede üretilen somonlar 67 ülkeye ihraç ediliyor.
1 Türk somonu dünya pazarında
Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'de yıllık 8 bin 300 ton kapasiteli 24, Borçka Barajı'nda 5 bin 600 ton kapasiteli 11, Arhavi ve Hopa açıklarında ise 25 bin ton kapasiteli 9 işletmeye ait 44 kafeste üretilen Türk somonu yurt içine ve yurt dışına satılıyor.
2 Bölge ekonomisine katkı sağlanıyor
Somon ihracatı sayesinde hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.
3 Üretim, il genelinde 20 bin tonu geçti
Artvin Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Önder Alkan, kentte 2009'da Borçka Baraj Gölü'nde 300 tonla başlayan Türk somonu üretiminin il genelinde 20 bin tonu aştığını kaydetti.
4 "Üretimi 30-35 bin ton bandına çıkarmayı hedefliyoruz"
Deriner ve Borçka baraj gölleri ile denizdeki işletmelerde üretimin hızla devam ettiğinin altını çizen Alkan, "2024'te gerçekleştirdiğimiz 19 bin ton üretimi, 2025'te 30-35 bin ton bandına çıkarmayı, ekonomik olarak da 4-4,5 milyar lira civarında üretim değerine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
5 "Artvin'in en önemli ihracat ürünlerinden"
Türk somonunun Artvin'in en önemli ihracat ürünlerinden olduğunu belirten Alkan, kafeslerde yetiştirilen balıkların 67 ülkeye gönderildiğini vurguladı.
6 İşlenmiş ya da bütün halde ihraç ediliyor
Önder Alkan, Türk somonunun siparişe göre, işlenmiş ya da bütün halde ihraç edildiğini anlattı.
7 "Su ürünleri sektörü çok daha iyi bir noktaya ulaşacak"
Su ürünleri sektörünün Artvin'de çok daha iyi bir noktaya ulaşacağına işaret eden Alkan, bu doğrultuda çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.
8 "Artvin, kafes balıkçılığı yetiştiriciliğinde Türkiye'de üçüncü sırada"
Alkan, Artvin'in kafes balıkçılığı yetiştiriciliğinde Samsun ve Elazığ'dan sonra Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını kaydederek, "Nüfus yoğunluğunun az olması, kimyasal birikimin olmaması ve su kaynaklarının temizliği sayesinde yakın zamanda birinciliği elde edeceğimize inanıyoruz." dedi.
9 Geçen yıl kurulan kafeslerde ilk somon hasadı yapıldı
Deriner Barajı'nda Türk somonu yetiştiren Hasan Kökli de geçen yıl kurdukları kafeslerde ilk somon hasadını yaptıklarını söyledi.