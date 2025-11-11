Bu ürünleri kullananlar dikkat! Yaralanmaya ve boğulmaya neden olabilir

Ticaret Bakanlığı, insan ve canlı sağlığını tehlikeye atacak ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncellemeye devam ediyor. 7 Kasım 2025 tarihinde yapılan güncellemelerle sisteme lavabo açıcı, köpek oyuncağı, çocuk sweatshirt, anahtarlık gibi ürünler dahil edildi. Söz konusu ürünlerin yaralanma, boğulma gibi riskler taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte güncellenen listede yer alan ve sağlığı tehlikeye atan ürünler...
1 Köpek oyuncağında boğulma riski
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında "Pet Toys" marka hamburger şeklinde köpek oyuncağının boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.
2 Lavabo açıcıda kimyasal tehlike
"Roy" marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk gerekçesiyle Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne dahil edildi.
Ayrıca, kimyasal ve yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.
3 Ürün yaralanmalara neden olabilir
"Meltem" marka kostik lavabo açıcıda da çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına hükmedildi.
Ürünün yaralanmalara neden olabileceği de ifade edildi.
4 Anahtarlıkta büyük tehlike
Astronot peluş anahtarlık boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle raflardan toplatılacak.
5 Plastik masada yaralanma riski
Bakanlığın 4 Kasım 2025’te yayımladığı listede, “Follow Me” marka plastik masanın yanık ve yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi.