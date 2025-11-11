Bu ürünleri kullananlar dikkat! Yaralanmaya ve boğulmaya neden olabilir

Ticaret Bakanlığı, insan ve canlı sağlığını tehlikeye atacak ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncellemeye devam ediyor. 7 Kasım 2025 tarihinde yapılan güncellemelerle sisteme lavabo açıcı, köpek oyuncağı, çocuk sweatshirt, anahtarlık gibi ürünler dahil edildi. Söz konusu ürünlerin yaralanma, boğulma gibi riskler taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte güncellenen listede yer alan ve sağlığı tehlikeye atan ürünler...