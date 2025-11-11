ARA
DOLAR
42,23
-0,00%
DOLAR
EURO
48,94
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
5619,50
0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10768,00
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bu ürünleri kullananlar dikkat! Yaralanmaya ve boğulmaya neden olabilir

Bu ürünleri kullananlar dikkat! Yaralanmaya ve boğulmaya neden olabilir

Ticaret Bakanlığı, kullanımı sağlık açısından tehlikeli olan ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne yeni ürünler ekledi. Yapılan denetimler sonucu alınan kararla, iki markanın lavabo açıcısının yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi. Listeye başka ürünler de eklendi.


Son Güncellenme:
Bu ürünleri kullananlar dikkat! Yaralanmaya ve boğulmaya neden olabilir

Ticaret Bakanlığı, insan ve canlı sağlığını tehlikeye atacak ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncellemeye devam ediyor. 7 Kasım 2025 tarihinde yapılan güncellemelerle sisteme lavabo açıcı, köpek oyuncağı, çocuk sweatshirt, anahtarlık gibi ürünler dahil edildi. Söz konusu ürünlerin yaralanma, boğulma gibi riskler taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte güncellenen listede yer alan ve sağlığı tehlikeye atan ürünler...

1 Köpek oyuncağında boğulma riski

Köpek oyuncağında boğulma riski

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında "Pet Toys" marka hamburger şeklinde köpek oyuncağının boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

2 Lavabo açıcıda kimyasal tehlike

Lavabo açıcıda kimyasal tehlike

"Roy" marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk gerekçesiyle Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne dahil edildi.

Ayrıca, kimyasal ve yaralanma riski taşıdığı için piyasadan toplatılmasına karar verildi.

 

3 Ürün yaralanmalara neden olabilir

Ürün yaralanmalara neden olabilir

"Meltem" marka kostik lavabo açıcıda da çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallara uygunsuzluk nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına hükmedildi.

Ürünün yaralanmalara neden olabileceği de ifade edildi.

4 Anahtarlıkta büyük tehlike

Anahtarlıkta büyük tehlike

Astronot peluş anahtarlık boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle raflardan toplatılacak.

5 Plastik masada yaralanma riski

Plastik masada yaralanma riski

Bakanlığın 4 Kasım 2025’te yayımladığı listede, “Follow Me” marka plastik masanın yanık ve yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi.

6 Sweatshirt'ün boğulma ve yaralanma riski taşıdığı açıklandı

Sweatshirt'ün boğulma ve yaralanma riski taşıdığı açıklandı

4 Kasım tarihinde yayımlanan listede, “By Gri” marka unicorn desenli gri sweatshirt'ün boğulma ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle raflardan toplatılacağı bildirildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL