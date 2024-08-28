ARA
DOLAR
34,04
0,06%
DOLAR
EURO
37,84
-0,57%
EURO
GRAM ALTIN
2738,84
-0,81%
GRAM ALTIN
BIST 100
9768,90
0,21%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Buffett'tan 982 milyon dolarlık hisse satışı

Warren Buffett, Bank of America hissesinin daha önceki satışlara ek olarak 982 milyon dolarlık kısmını sattı.

28 Ağustos 2024 | 14:50
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 14:51
Buffett'tan 982 milyon dolarlık hisse satışı

93 yaşındaki yatırımcı Warren Buffett, holdingi ABD'nin en büyük ikinci bankasındaki yatırımını azaltmaya devam ederken 982 milyon dolarlık Bank of America hissesi daha sattı.

Berkshire Hathaway hisselerini Temmuz ortasından bu yana gerçekleştirdiği bir dizi satışla toplamda neredeyse %13 oranında azaltarak 5,4 milyar dolar gelir elde etti. En son satışları 23, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde yapıldığı bildirildi. 

Buffett, 2011 yılında hisse senedi 5 dolar civarında işlem görürken başladığı ve yüksek kâr sağladığı yatırımını azaltırken gerekçeleri konusunda sessiz kaldı. 

Berkshire, Salı günkü kapanış fiyatına göre 35,9 milyar dolar değerindeki 903,8 milyon hisseyle bankanın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor

 

İlgili Haberler
Hisse satışıyla gündem olmuştu... Buffett'ın yeni yatırımı belli oldu
Hisse satışıyla gündem olmuştu... Buffett'ın yeni yatırımı belli oldu
Hisse satışıyla gündeme gelen Buffett'ın portföyündeki ağırlıklı 5 şirket
Hisse satışıyla gündeme gelen Buffett'ın portföyündeki ağırlıklı 5 şirket
Buffett vasiyet değiştirdi, ölümünden sonra parasına ne olacağını açıkladı
Buffett vasiyet değiştirdi, ölümünden sonra parasına ne olacağını açıkladı
Harvard uzmanına göre Warren Buffett'ın kariyerinden öğrenilecek 1 numaralı ders
Harvard uzmanına göre Warren Buffett'ın kariyerinden öğrenilecek 1 numaralı ders
0
  • ALTIN GRAM - TL 2738,84 -0,81%
  • ALTIN ONS 2502,82 -0,89%
  • BIST 100 9768,9 0,21%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,886 0,631%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34679 0,18038%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,41 0,1729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,039 0,0557%
  • EURO/DOLAR 1,1116 -0,6156%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8363 -0,5729%
  • STERLIN/DOLAR 1,32091 -0,39663%
Borsa Haberleri
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL