Buffett'tan 982 milyon dolarlık hisse satışı

93 yaşındaki yatırımcı Warren Buffett, holdingi ABD'nin en büyük ikinci bankasındaki yatırımını azaltmaya devam ederken 982 milyon dolarlık Bank of America hissesi daha sattı.

Berkshire Hathaway hisselerini Temmuz ortasından bu yana gerçekleştirdiği bir dizi satışla toplamda neredeyse %13 oranında azaltarak 5,4 milyar dolar gelir elde etti. En son satışları 23, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde yapıldığı bildirildi.

Buffett, 2011 yılında hisse senedi 5 dolar civarında işlem görürken başladığı ve yüksek kâr sağladığı yatırımını azaltırken gerekçeleri konusunda sessiz kaldı.

Berkshire, Salı günkü kapanış fiyatına göre 35,9 milyar dolar değerindeki 903,8 milyon hisseyle bankanın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor