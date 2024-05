İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) nisan ayında tamamlanmıştı. Şimdi gözler 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 2024 İOKBS sınavının sonuçlarında. Söz konusu İOKBS sınav puanı hesaplamalarında her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı kılavuz ile 2024 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.



İOKBS sınav sonuçları şuan erişime açılmadı. Sonuçların bugün adayların erişimine açılması bekleniyor. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ve lise 9,10,11. sınıf öğrencileri sonuçlara meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler.

Bakanlık tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Mayıs cuma günü erişime açılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakanlığın gündeminde sonuçların erken açıklanması bulunmuyor. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bilgilendirme yapılmazken gün içinde sonuçların erişime aktif edilmesi bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.

Bursluluk sınav sonucu meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi bilgileri ile sayfada verilen güvenlik kodunun girilmesiyle beraber görüntülenebilecek.

İOKBS sonuçları ekranında ayrıca kontenjan durumu ve sonuç ekranı bulunuyor. Sonuç bölümünde “ Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs almaya hak kazanıken “Kazanamadı” ifadesi ile karşılaşanlar burs alamayacak.

İOKBS SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bursluluk sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasında itibaren beş gün içerisinde yapılması gerekiyor. Sınav sonuçlarına itirazlar, ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecek. İtiraz başvuru ücreti 30 TL'dir.

Yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla bu ücretin verilen süre içinde ödenmesi gerekiyor. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevapanahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkatealınmayacak.

BURSLULUK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayılarıbelirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerlicevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puanhesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testinortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standartsapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarakher bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerininyeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavlarıdeğerlendirmeye alınmayacaktır.