Çanakkale Güzelyalı: Drone'la böyle görüntülendi

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

12 Ağustos 2025 | 09:39
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 09:40
Çanakkale Güzelyalı: Drone'la böyle görüntülendi

Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

NTV'nin haberine göre Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki toplam 2 bin 90 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Güzelyalı’da bazı villalar tamamen yanarken, alevlerin etkisini kaybettiği bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine dönmeye başladı. Dumandan etkilenen 77 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavisi yapıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Güzelyalı bölgesindeki villalar yandı

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. 
 


