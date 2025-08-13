ARA
DOLAR
40,74
0,03%
DOLAR
EURO
47,76
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
4393,15
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
10965,68
0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Cari açık sürdürülebilir seviyelerde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

13 Ağustos 2025 | 10:11
"Cari açık sürdürülebilir seviyelerde"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde.

Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor.

Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor.

'Cari açık sürdürülebilir seviyelerde'-1

Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz.

Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz."

'Cari açık sürdürülebilir seviyelerde'-2
İlgili Haberler
Cari açık haziranda ne kadar oldu?
Cari açık haziranda ne kadar oldu?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL