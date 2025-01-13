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Cari işlemler hesabı kasımda 2,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

13 Ocak 2025 | 11:34
Cari işlemler hesabı kasımda 2,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 5 milyar 235 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 725 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 338 milyon dolar ve 2 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 442 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 81 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Verilere göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 582 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 229 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 39 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 645 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet 402 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 585 milyon dolar ve 430 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 736 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 476 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 260 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bu ay diğer sektörler 146 milyon dolar net geri ödeme yaparken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3 milyar 226 milyon dolar ve 174 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 327 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

  2024 Kasım2024 Ocak-Kasım
    
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-2.871-5.606
1.İhracat21.923234.203
2.İthalat27.158284.237
 Mal Dengesi-5.235-50.034
3.Hizmet Gelirleri8.084105.539
4.Hizmet Giderleri4.35947.501
 Mal ve Hizmet Dengesi-1.5108.004
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.13912.184
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.58126.210
 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-2.952-6.022
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler81416
B.SERMAYE HESABI1-117
C.FİNANS HESABI-5.724-23.558
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5575.762
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.1399.600
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.10123.410
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu2.33035.822
11.1.Hisse Senetleri39-2.584
11.2.Borç Senetleri2.29138.406
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-1.38017.755
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet015
12.3.Bankalar-1.16010.680
12.4.Diğer Sektörler-2207.060
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.53325.063
13.1.Merkez Bankası-1.178-10.411
13.2.Genel Hükümet174364
13.3.Bankalar2.75232.457
13.4.Diğer Sektörler7852.653
 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları2.85417.835
D.NET HATA VE NOKSAN-1.527-15.785
 GENEL DENGE-1.327-2.050
E.REZERV VARLIKLAR1.3272.050
14.Resmi Rezervler1.3272.050
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

 

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