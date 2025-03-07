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Cari işlemler ne kadar açık verdi? 11 ekonomistin tahmini

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

07 Mart 2025 | 14:31
Cari işlemler ne kadar açık verdi? 11 ekonomistin tahmini

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mart'ta açıklanacak "Ocak 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 2 milyar 370 milyon dolar ile 4 milyar 500 milyon dolar arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 18 milyar dolar ile 28 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Aralık 2024'te 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 9 milyar 973 milyon dolar olmuştu. AA

 

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Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
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Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
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