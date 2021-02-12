2020 yılını 25 bayi ile bitiren CarrefourSA, bu yıl 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

CarrefourSA’dan yapılan açıklamaya göre şirket, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen esnaflar için başlattığı “Bayilik” sistemi ile küçük esnafla birlikte hareket ediyor.

Geçen sene duyurduğu, küçük esnafa destek veren “Bayilik” sistemine yüksek talep alan CarrefourSA, modern ticaretin ve gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen esnafın başvurularını değerlendirdi ve bugüne kadar toplam 25 bayi kapılarını müşterilerine açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, küçük işletmeler ve girişimcileri, CarrefourSA’nın sürdürülebilir gelişime sahip dünyasına davet ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçimizden kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zinciri ve dijital bilgi işlem avantajlarımızı esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor.

Sabancı’nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Henüz yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız Bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Kartallıoğlu, kısa süre içinde 100 bayiye ulaşma, sayılardan daha önemlisi bayilerin karlı şekilde işlerini modern ticaretin esaslarına göre yürütebildiklerinden emin olma hedefinde olduklarını aktardı.

Tekirdağ Şarköy’de 6 aydır CarrefourSA bayiliği yapan Aykol Hasanoğlu, sisteme ilişkin olarak, “CarrefourSA’nın bayilik verdiğini öğrendiğim zaman hemen başvurumu yaptım. CarrefourSA yöneticileri oldukça profesyonel ve tecrübeli, size bu işin nasıl daha verimli yapılabileceğini anlatıyorlar, yol gösteriyorlar. CarrefourSA markasının verdiği güven, doğru bir işe yatırım yaptığımı gösteriyor. CarrefourSA gibi bir markanın iş ortağı olduğum için gurur duyuyorum. Bayilik sistemi sayesinde büyük bir yapının parçası olma şansı yakaladım.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Beylikdüzü’nde 10 aydır CarrefourSA bayisi olarak faaliyet gösteren Emre Tura ise CarrefourSA olarak faaliyet göstermenin, öncelikle zorlu piyasa şartlarında rekabet edebilmek için büyük bir avantaj sağladığını aktardı.