CNBC'nin TravelPerk’in verilerine dayandırdığı haberine göre, üst düzey yöneticilerde (C-level) bu oran yüzde 73’e yükseliyor. Yöneticilerin yüzde 53’ü eşini, yüzde 22’si çocuklarını, yüzde 21’i arkadaşlarını ve yüzde 7’si evcil hayvanlarını iş seyahatine dahil ettiğini belirtti.

Uzmanlara göre, iş için seyahat etmek yalnız hissettirebiliyor ve sevdiklerini yanına almak, hem iş temposu içinde aileyle zaman geçirme hem de birlikte yeni yerler keşfetme imkanı sunuyor. Ayrıca, konaklama ve ulaşım gibi bazı masrafların iş kapsamında karşılanması, maliyetleri önemli ölçüde azaltabiliyor.

'Bleisure' olarak bilinen, iş ve tatil amaçlı seyahatlerin birleşimi, Allied Market Research verilerine göre 2022’de küresel ölçekte 315 milyar dolar değerindeydi. Bu pazarın 2032’de 731 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, bu uygulamanın genellikle şirketler tarafından tolere edildiğini ancak masraf raporları, sigorta kapsamı ve tatil günlerinin iş günleriyle karışması gibi konularda net ayrımlar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Şirket yöneticileri, iş hedefleri aksatılmadığı sürece çalışanların sevdiklerini iş seyahatine götürmesine sıcak bakıyor.

Seattle merkezli biyoteknoloji şirketi Omic’in CEO’su Gabe Richman, “İş beni normalde tatil için düşünmeyeceğimiz yerlere götürüyor. Bu fırsatı neden boşa harcayalım?” sözleriyle bu yaklaşımı özetledi.