Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, 7 (yedi) Hukuk mezunu, 3 (üç) Çevre Mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 10 (on) Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvuru tarihleri

Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 04/08/2025 Pazartesi günü başlayıp 15/08/2025 Cuma günü saat 23:59:59'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

3- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği veya Hukuk bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve/veya yabancı yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.)

5- Son başvuru sınav tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Hukuk bölümü mezunları için KPSS P4 puan türünden, Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.)

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava davet edilmeyecektir.



Sınav, 04 Ekim 2025 Cumartesi günü, saat 10.15’de Ankara’da Ankara Gazi Üniversitesinde yapılacaktır. Yazılı sınav süresi 135 (yüzotuzbeş) dakika olacaktır. Saat 10.00’dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır.

Talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir.

Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında duyurulacak olup, Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Her konu grubu için tam not 100’dür.

2- Yazılı sınava verilen cevaplar optik okuyucu sistem ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup alan bilgisi ve genel kültür bölümlerinin her birinden en az 60 puan olmak üzere bu iki bölümden alınan puanın aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve yabancı dil notunun en az 50 puan olması durumunda aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır.

3- Yazılı sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup sınavda her soru 5 (beş) seçenekli olacak ve her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır.

4- Mevzuat sorularının hazırlanmasında 01/08/2025 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır, bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

5- Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Yayınlanan cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Gazi Üniversitesi tarafından belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenek/seçenekleri sınav sonucu hesaplanırken değerlendirmeye dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında veya itiraz sonucunda yazılı sınavda hatalı soru/sorular tespit edilmesi halinde hatalı olduğu sonucuna varılan soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

6- Soru/soruların iptal edilmesi halinde hesaplanan puanların virgülden sonra 2 hanesi kullanılacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

7- Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

8- Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.