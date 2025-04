Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yeni dev yatırımını anlattı

Açıklamaya göre Chobani, New York’taki dev yatırımıyla eş zamanlı olarak, ABD’nin batısında da büyümeye devam ediyor. Idaho eyaletinin Twin Falls kentindeki fabrikasına yapılan 500 milyon dolarlık ek yatırımla, fabrikanın üretim kapasitesi %50 artacak.

Doğal Gıda Üretiminde En Büyük Yatırım

New York Valisi Kathy Hochul tarafından duyurulan bu yatırım, ABD’de şimdiye kadar yapılmış en büyük doğal gıda üretim tesisi olma özelliği taşıyor. 1,4 milyon metrekare büyüklüğündeki yeni tesis, yılda 440 bin ton’dan fazla yoğurt ve süt ürünü üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin, Chobani’nin ABD’deki üretim kapasitesini ve New York eyaletinin ülkenin bir numaralı yoğurt üreticisi konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Ulukaya: Chobani’nin Hikayesi New York’ta Başladı, Burada Devam Edecek

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Chobani’nin yolculuğu New York’ta başladı. 20 yıl önce başlamak için en doğru yerdi, bugün de hikayemizi büyütmek için en doğru yer. Herkesin kaliteli ve iyi gıdaya ulaşabilmesi için üretim altyapımızı güçlendiriyoruz. Bunu tamamen kendi öz kaynaklarımızla, uzun vadeli vizyonumuzla gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Chobani, hâlihazırda New York’un en büyük süt alıcısı konumunda. Açıklamaya göre yeni tesis tam kapasiteye ulaştığında, şirketin eyaletteki süt alımı yıllık 2,5 milyon tonun üzerine çıkacak. Bu miktar, eyaletin toplam süt üretiminin yaklaşık üçte birine denk geliyor ve bölgedeki süt üreticileri için büyük bir ekonomik fırsat anlamına geliyor.

Yeni tesis, ABD’nin New York eyaletine bağlı Rome şehrinde bulunan eski Griffiss Hava Üssü’nün yer aldığı 150 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulacak. Tesisin inşası ve faaliyete geçmesiyle birlikte 1.000’den fazla kişiye yeni iş imkânı sağlanacak.

FORBES'A KONUŞTU: YATIRIMIN NEDENİ NE?

Yatırıma ilişkin Forbes'a konuşan Ulukaya “Pek çok iyi yiyecek hâlâ herkesin erişimine sunulmadı. Ve eğer bunu herkes için erişilebilir kılmanın bir yolunu bulursanız, en zor kısım, gerçekten üretim kapasitesine sahip olduğunuzdan emin olmanızdır. Biz her şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde yüzü bize ait. Bunu yapmak zor çünkü bu da tesisler demek" diyor.

Forbes, konuya ilişkin makalesinde şu bilgileri paylaşıyor: "Amerika’nın en çok satan yoğurt markası olarak yıllık 3 milyar dolarlık gelire ve geçen yıl yüzde 20 artan yoğurt satışlarına sahip olan Chobani, gıda sektöründeki pek çok şirketin imreneceği bir konumda bulunuyor. 2023 yılında La Colombe kahve markasını 900 milyon dolara satın alan Chobani, tüketici ürünleri sektöründeki en büyük bağımsız markalardan biri. Bu başarı, işinin çoğunluk hissesine sahip olan ve Türkiye'den Amerika’ya göç eden Ulukaya'yı yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde bir servete ulaştırdı. Şimdi ise Ulukaya, Amerika’nın kuzeydoğusunda, özellikle de son dönemde pek çok süt çiftçisinin bölgeden çekildiği bir dönemde, yatırımlarını iki katına çıkarıyor. Chobani ve New York valilik ofisi, bu yatırımı ülkenin "doğal gıda üretimindeki en büyük yatırımı" olarak tanımlıyor. Yeni tesis, Chobani’nin mevcut nakit varlıklarıyla finanse edilecek. Chobani sözcüsü, “Bu projeler çok yıllı projelerdir ve şirketin şu anda herhangi bir ek borçlanmaya ihtiyaç duymasını gerektirmemektedir,” dedi. Ayrıca New York eyaleti tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, on yıl boyunca 73 milyon dolarlık vergi indirimi ve Fast NY adlı ekonomik kalkınma programı aracılığıyla 22 milyon dolarlık bir hibe desteği sağlanacak"



Hamdi Ulukaya Kimdir?

Erzincan'da çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 1994 yılında ABD’ye göç etti. 2005 yılında New York’ta eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani’yi kurdu. Kısa sürede ABD’nin en çok satan yoğurt markası olan Chobani, bugün 3 milyar dolarlık yıllık ciroya ve 2,4 milyar dolarlık bir şirket değerine ulaştı. Şirket, 2023 yılında 900 milyon dolarlık bir yatırımla La Colombe kahve markasını da bünyesine kattı.