Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye’nin önünde önemli fırsatlar var ama bu fırsatları yakalayabilmesi için başta esnafı olmak üzere şu anda üreten tüm kesimlerine sahip çıkması lazım.” dedi.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, Lokantacılar ve Pastacılar Oda başkanları, ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Kahya Otel’de düzenlenen etkinlikte sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyen Ekonomi Masası üyeleri, CHP’nin önerilerini de aktardı.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, CHP olarak salgın döneminde esnafın sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm önerilerini sunduklarını belirtti. Bunu yaparken esnafın görüşlerini aldıklarını dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

“OECD ülkeleri içinde gelişen ekonomilere baktığımızda, bu pandemi döneminde bütçeden doğrudan esnafa verdikleri destek GSYH’lerinin yüzde 3,3’ü olmuş. Bizim ligimizde bulunan ekonomiler kadar bütçeden destek verseydik bu yaklaşık 160 milyar Türk lirası yapardı ama vere vere en son rakamlar dahil değil 6,5 milyar destek vermişiz. Verilen desteklerin önemli bir kısmı da uygulanabilir mahiyette değil. Ziyaret ettiğimiz federasyonun mensubu olan esnaf, bu pandemi sürecinde en çok zararı gören esnaf. Burada 2 milyon çalışandan bahsediyoruz. Yaklaşık 80 bin işletme ama buna kafeleri, kafeteryaları da katarsak 110 bine varan sayıdan bahsediyoruz. 4-6 milyon kişiyi ilgilendiren bir sıkıntı söz konusu ama maalesef iktidar esnafın sorununu hep faiziyle borç vererek çözmek istiyor. Diğer ülkelerin yaptığı gibi bütçeden doğrudan destek konusunda çok cimri davranıyor.”

Salgın sürecini adeta bir dünya savaşına benzeten Faik Öztrak, 2. Dünya Savaşı’ndan kendi varlıklarını en iyi koruyarak çıkan ülkelerin daha sonraki süreçte en başarılı ülkeler olduğunu aktardı. Hep fırsatlardan bahsedildiğini vurgulayan Öztrak, “Türkiye’nin önünde önemli fırsatlar var ama bu fırsatları yakalayabilmesi için başta esnafı olmak üzere şu anda üreten tüm kesimlerine sahip çıkması lazım. Ama biz şu anda bakıyoruz kapanan işletme rakamları gerçekten ürkütücü. Bunlar istatistiklerde gözükmüyor her nedense.” diye konuştu.

Çok faydalı bir toplantı yaptıklarını dile getiren Öztrak, hem görüşlerinin doğruluğunu teyit etme imkanı bulduklarını hem de yeni sorunların baş göstermeye başladığını açık seçik gördüklerini ifade etti. Bugünden itibaren birtakım düzenlemelerin yapılması gerektiğini gördüklerini vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

“Yapılan araştırmalara göre bu krize en az dayanıklı sektör esnaf. Bu esnaf içinde de lokantacılar birinci sırada. 16 gün dayanabiliyor ancak. Dolayasıyla lokantacılarımıza sahip çıkmamız lazım. Bir de içimizi yaralayan bir husus var, uçaklar tıklım tıklım, özellikle iktidar partisi tıklım tıklım kongreler yapıyor ama iş lokantalara geldiği zaman, söylüyorlar ‘Madem HES kodu kullanıyorlar biz de kullanalım. Sosyal mesafenin alasını yaparız.’ diyorlar. Artık insanların masalara geçip oturabilmeleri lazım. Esnafımız bununla ilgili her türlü önlemi almaya kararlı olduğunu açık seçik dile getiriyor. Dolayısıyla bir an evvel bu lokantaların açılması gerekiyor. Türkiye gerçekten bu alanda, özellikle ev kadınlarının işletmecilik alanında en fazla faaliyet gösterdikleri sektör yiyecek, içecek sektörü. Son dönemde kadınların işlettiği işletmelerin yarısı üretimden çekilmiş, bu da son derce kritik bir konu. Sektörle yaşanan sorunlar, ağabeyi kardeşle, babayı çocuğuyla karşı karşıya getiriyor. Türkiye’de bütün bunlar yaşanırken, hükümet 2023’te Ay’a gidileceği müjdesini veriyor, hayırlara vesile olur inşallah. Hayırlı olsun ama kendileri Ay’a giderken lütfen esnafı yaya bırakmasınlar.”

“Günlük 372 dükkan kepenk kapatıyor

Ekonomi Masası üyesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da esnafın aylardan beri müjde beklerken müjdenin uzaya verildiğini belirterek “Uzaya çıkacağımız söylendi ancak esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay kapanan iş yeri sayısı 11 bin 172 yani günlük 372 dükkan kepenk kapatıyor, bunun hükümetin dikkatine sunuyoruz.” dedi.

Zincir market konusunun yaptıkları toplantıda da gündeme geldiğini vurgulayan Ağbaba, “Bu zincir marketler bakkalın, şarküterinin, konfeksiyoncunun kanını emerken, lokantacı esnafının da ekmeğini elinden almaya çalışıyor.” iddiasında bulundu.

Bu zincir marketlerin AK Parti döneminde doğduğunu, büyüdüğünü ve geliştiğini savunan Ağbaba, zincir marketlerle ilgili mutlaka düzenleme yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice de toplantıya katılan CHP yöneticileri ve oda başkanlarına teşekkür etti.

Türkiye’nin en mağdur esnaf teşkilatının bir parçası olarak yorgun ve çaresiz olduklarını hissettikleri anda toplantının kendilerini morallendirdiğini aktaran Yenice, “İnşallah önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla da beklediğimiz nihai sonuçların elde edilebilmesi adına bu verimli toplantının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.