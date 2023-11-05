CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP Kurultayı’nda Genel Başkanlık için düzenlenen ilk tur oylamada Kemal Kılıçdaroğlu 664; Özgür Özel ise 682 oy aldı. Kurultay'da toplam delege sayısı 1366'ydı ve seçimin ilk turda sonuçlanması için bir adayın oyların yarıdan fazlasını (684) alması gerekiyordu. Salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK SÖZLER

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, sonuçların ardından yaptığı açıklamada hayatının en büyük gururunu, onurunu yaşadığını belirtti. Özel "Cumhuriyet'in 100. yılında, hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandığında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliği ile ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde, şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Hep birlikte 5 ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. İkinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından Özgür Özel'i kutlayan şu mesajı paylaştı: Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız… November 5, 2023

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.