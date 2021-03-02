Sosyal medya günlerdir Afyonkarahisar’da, sipariş ettiği çiğ köftenin “acılı” olduğunu ileri süren bir müşterinin çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldırmasını konuşuyor… AA’nın haberine göre o olayın yaşandığı dükkan bir kez daha saldırıya uğradı…

AA’nın aktardığı habere göre İstiklal Mahallesi’nde, gece saatlerinde çiğ köfteci dükkanının önüne otomobille arkadaşlarıyla gelen ve daha önce iş yeri çalışanına saldıran G.Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen bir saldırgan da iş yerinin güvenlik kamerasına ardından kapıya alkol şişesi fırlattı.

İş yeri çalışanına küfürler eden saldırgan, dükkanın camı kırılmayınca bu sefer de cama sehpa attı. İş yerinin camını kıran şüpheli, daha sonra iş yeri önündeki motosikleti tekmeleyerek zarar verdi.

Çiğköftecideki çalışan ise saldırgana “abi ben ne yaptım, benim suçum ne?” şeklinde karşılık verdi. Personeli dışarı çağıran saldırganı, daha sonra arkadaşları dükkanın önünden zorla uzaklaştırdı.

Olayın ardından iş yeri çalışanı 155’i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerine yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olaydan sonra kaçan, çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş’nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile kardeşi D.B emniyet ekipleri tarafından Afyonkarahisar’a bağlı Sülümenli beldesindeki adreslerinde gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’da bir çiğ köftecide 23 Şubat’ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin “acılı” olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç’u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 1 Mart’ta yapılan açıklamada şüphelinin yeniden gözaltına alındığı duyurulmuştu.

BAŞSAVCILIK DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan yazılı açıklamada ise “Bazı basın yayın kuruluşlarında 23 Şubat 2021 tarihinde bir çiğ köftecide satış yapan çocuğun darbedilmesi olayına yönelik yayınlanan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. G.Ş’nin Y.K’yi darbetmesi sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve elde edilen kamera görüntüleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihinde şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

VALİ DARP EDİLEN GENÇLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sipariş ettiği çiğ köftenin “acılı” olduğu gerekçesiyle darbedilen Yılmaz Koç’a, “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, videoyu izlerken çok üzüldüğünü belirtti.

Çiçek, “Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya ‘gelip geçmiş’ olsun dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.