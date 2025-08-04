Çin'den yola çıktı, ilk tren Türkiye'ye ulaştı

Türkiye ile Çin arasında imzalanan iş birliği kapsamında, iki ülke arasında demiryolu hattı oluşturuldu. Hattın içerisinde yer alan Orta Koridor sayesinde yük trenleri yükünü Türkiye üzerinden kesintisiz olarak Avrupa'ya ulaştırmış olacak. İlk seferin gerçekleşmesine yönelik Marmaray Halkalı İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Osman Boyraz, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan'ın yanı sıra davetliler katıldı.

"Kardeş ve dost ülkelerle işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz"

İlk yük treninin seferini gerçekleştirmesine yönelik düzenlenen törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendiren ulaştırma ve altyapıda önceliğin demiryoluna verildiğini belirtti. İskurt, "Türkiye, artık yalnızca bir transit ülke değil; yük akışını yöneten, organize eden ve lojistikte değer üreten bir üs olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu dönüşüm, sadece bugüne değil, geleceğin dünyasına yapılan bir yatırımdır. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumlulukla şekillenen bu vizyonda, kardeş ve dost ülkelerle işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün uğurlayacağımız trenimizin yolu Orta Koridor güzergahı boyunca dost ve kardeş ülkelerin işbirliği, güç birliği ile açılmaktadır. Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumunun kapanışını 29 Haziran'da yapmıştık. Bazıları Bakan ve Bakan yardımcısı olmak üzere 80 ülkeden katılım sağlanan Forum'da ulaştırma alanında önemli kararlar alındı, işbirliği anlaşmaları yapıldı. Bugün uğurlayacağımız İki trenimiz o forumda alınan kararların ve Türkiye' nin lojistik hub olma çabalarının bir sonucudur" diye konuştu.

İlk Tren Polonya'ya, ikinci Tren Macaristan'a

Türkiye'nin köprü görevini üstlendiği demir yolu hattında orta koridor sayesinde Çin'den ilk olarak Türkiye'ye ulaşan tren, Marmaray Halkalı İstasyonu'na geldi ve Polonya'nın Lodz şehrine gitmek üzere yola çıktı. İlk tren 55 konteyner 508 ton yükle Çin'in Chengdu istasyonundan 9 Temmuz' da yola çıkmıştı ve toplamda 10 bin 400 kilometre, yol kat edecek. İkinci tren ise 10 bin 998 kilometrelik yol alacak ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Ayrıca ikinci trende 43 konteyner içerisinde 420 ton net yük bulunuyor. İHA