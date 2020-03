Çin ile ABD arasında koronavirüs tartışması çıktı. AA’nın aktardığı habere göre Sözcü Cao, Twitter’daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield’in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Kovid-19 saptandığı sözlerini aktardı.

Cao, CDC’nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD’de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

Sözcü Cao, “(Kovid-19) salgını Vuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu” ifadesini kullandı.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020