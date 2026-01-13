ARA
Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, toplam ciro yıllık yüzde 37,3, aylık ise yüzde 3,7 oranında arttı.


Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin ciro endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 37,3 oranında artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise aynı dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6, inşaat ciro endeksi yüzde 47,6, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 39,3 arttı.

Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi-1
Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi-2

Toplam ciro aylık yüzde 3,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 8, ticaret ciro endeksi yüzde 2,6 ve  hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi-3
Ciro endeksi kasım ayında yıllık ve aylık bazda artış gösterdi-4
