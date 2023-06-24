Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.