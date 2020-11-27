Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemlerine ilişkin, “Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur.

Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Sayın Putin’le yaptığım görüşmeler var. Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var.”

Varlık Fonu *

Erdoğan, “Önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonu’nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz.” diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor, yerli ve küresel.” dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanal İstanbul Projesi’nin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik tüm boyutlar hazırdır ve artık işin ihale safhasına gelmiştir. Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız devam ediyor. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul.

Kanal İstanbul Projesi’yle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır.”