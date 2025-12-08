ARA
Ekonomistlerin aralık ayı faiz beklentisi açıklandı

AA Finans anketine katılan ekonomistler, aralık toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirmesini bekliyor.


AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

