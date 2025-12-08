BİLSEM giriş belgeleri yayınlandı mı? BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, örgün eğitimi destekleyici bir kurumdur.

İşte BİLSEM'in temel tanımı ve amacı:

Amaç: Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olduğu uzmanlarca belirlenen öğrencilere destek eğitimi vermektir.

Eğitim Zamanı: Eğitimler, öğrencilerin okul saatleri dışında (akşam veya hafta sonu) verilmektedir.

Statü: BİLSEM, bağımsız bir özel eğitim kurumudur.

Misyon: Örgün okulların yerine geçen alternatif bir kurum değil; örgün eğitim kurumlarını destekleyici ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye odaklanan bir ek eğitim kurumudur.

Özetle BİLSEM, üstün yetenekli çocukların yeteneklerini fark etmeleri ve geliştirmeleri için onlara özel olarak tasarlanmış bir eğitim ortamı sunar.