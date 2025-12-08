ARA
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi ile başvuru kılavuzu resmen duyuruldu. Peki BİLSEM giriş belgeleri yayınlandı mı? BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman?


BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuru sürecinin ilk aşaması olan ön değerlendirme uygulamaları için geri sayım, takvimin en kritik gününe ulaşmış durumda. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 BİLSEM takvimindeki önemli tarihler:

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine göre, sürecin ilk kritik aşaması tamamlanmak üzeredir ve gözler giriş belgelerinin yayımlanma tarihine çevrildi. 

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 09 Aralık 2025 Salı günü (yani yarın) yayımlanacaktır.

Belgeler, öğrencilerin ve velilerin kullandığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'nin tamamı, öğrencilerin kayıt hakkı kazanmasına kadar sürecek olan süreci detaylıca ortaya koymaktadır:

BİLSEM 2025-2026 Tanılama ve Yerleştirme Takvimi

AşamaTarihDetay
Giriş Belgelerinin Yayımlanması09 Aralık 2025Ön değerlendirme (grup tarama) uygulamasına ilişkin giriş belgeleri e-Okul'da yayımlanacak.
Ön Değerlendirme Uygulamaları15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026Öğrencilerin tablet bilgisayar üzerinden grup tarama sınavları yapılacak.
Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı27 Şubat 2026Ön değerlendirme aşamasını geçen öğrencilerin listesi ilan edilecek.
Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması30 Mart 2026Bireysel değerlendirme (mülakat) uygulaması giriş belgeleri e-Okul'da yayımlanacak.
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları06 Nisan – 19 Haziran 2026Öğrenciler bireysel olarak yetenek alanlarına göre değerlendirilecek.
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı03 Temmuz 2026BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin nihai listesi duyurulacak.
Öğrenci Kayıt İşlemleri27 Temmuz – 28 Ağustos 2026Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM'lere kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

 

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, örgün eğitimi destekleyici bir kurumdur.

İşte BİLSEM'in temel tanımı ve amacı:

Amaç: Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olduğu uzmanlarca belirlenen öğrencilere destek eğitimi vermektir.

Eğitim Zamanı: Eğitimler, öğrencilerin okul saatleri dışında (akşam veya hafta sonu) verilmektedir.

Statü: BİLSEM, bağımsız bir özel eğitim kurumudur.

Misyon: Örgün okulların yerine geçen alternatif bir kurum değil; örgün eğitim kurumlarını destekleyici ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye odaklanan bir ek eğitim kurumudur.

Özetle BİLSEM, üstün yetenekli çocukların yeteneklerini fark etmeleri ve geliştirmeleri için onlara özel olarak tasarlanmış bir eğitim ortamı sunar.
