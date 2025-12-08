BİLSEM giriş belgeleri yayınlandı mı? BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuru sürecinin ilk aşaması olan ön değerlendirme uygulamaları için geri sayım, takvimin en kritik gününe ulaşmış durumda. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 BİLSEM takvimindeki önemli tarihler:
1 BİLSEM giriş belgeleri yayınlandı mı?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine göre, sürecin ilk kritik aşaması tamamlanmak üzeredir ve gözler giriş belgelerinin yayımlanma tarihine çevrildi.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, 09 Aralık 2025 Salı günü (yani yarın) yayımlanacaktır.
Belgeler, öğrencilerin ve velilerin kullandığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
2 BİLSEM ön değerlendirme sınavı ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi'nin tamamı, öğrencilerin kayıt hakkı kazanmasına kadar sürecek olan süreci detaylıca ortaya koymaktadır:
BİLSEM 2025-2026 Tanılama ve Yerleştirme Takvimi
|Aşama
|Tarih
|Detay
|Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|09 Aralık 2025
|Ön değerlendirme (grup tarama) uygulamasına ilişkin giriş belgeleri e-Okul'da yayımlanacak.
|Ön Değerlendirme Uygulamaları
|15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026
|Öğrencilerin tablet bilgisayar üzerinden grup tarama sınavları yapılacak.
|Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı
|27 Şubat 2026
|Ön değerlendirme aşamasını geçen öğrencilerin listesi ilan edilecek.
|Bireysel Değerlendirme Giriş Belgelerinin Yayımlanması
|30 Mart 2026
|Bireysel değerlendirme (mülakat) uygulaması giriş belgeleri e-Okul'da yayımlanacak.
|Bireysel Değerlendirme Uygulamaları
|06 Nisan – 19 Haziran 2026
|Öğrenciler bireysel olarak yetenek alanlarına göre değerlendirilecek.
|Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
|03 Temmuz 2026
|BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin nihai listesi duyurulacak.
|Öğrenci Kayıt İşlemleri
|27 Temmuz – 28 Ağustos 2026
|Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM'lere kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
3
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi), özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş, örgün eğitimi destekleyici bir kurumdur.
İşte BİLSEM'in temel tanımı ve amacı:
Amaç: Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olduğu uzmanlarca belirlenen öğrencilere destek eğitimi vermektir.
Eğitim Zamanı: Eğitimler, öğrencilerin okul saatleri dışında (akşam veya hafta sonu) verilmektedir.
Statü: BİLSEM, bağımsız bir özel eğitim kurumudur.
Misyon: Örgün okulların yerine geçen alternatif bir kurum değil; örgün eğitim kurumlarını destekleyici ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye odaklanan bir ek eğitim kurumudur.
Özetle BİLSEM, üstün yetenekli çocukların yeteneklerini fark etmeleri ve geliştirmeleri için onlara özel olarak tasarlanmış bir eğitim ortamı sunar.