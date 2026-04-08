  • ATA AÖF sınav takvimi: 2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF sınav takvimi: 2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi vize heyecanı başlarken, sınav takvimi ve giriş belgeleriyle ilgili durum netleşti. Peki 2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

ATA AÖF sınav takvimi: 2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize maratonu için tarihler netleşti. 8 Nisan 2026 itibarıyla öğrenciler, sınav hazırlıklarında son düzlüğe girmiş durumda.

ATA AÖF Vize Sınav Takvimi

Akademik takvime göre vize sınavları 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde, toplam 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınav saatleri şu şekildedir:

1. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – Saat 09:30

2. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – Saat 14:00

3. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar – Saat 15:00

Sınav Giriş Belgesi Açıklandı mı?

Bugün itibarıyla ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmamıştır. Üniversitenin resmi duyuruları ve geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında;

Beklenen Tarih: Sınav giriş yerlerinin Nisan ayının ikinci haftası (tahminen 10-13 Nisan tarihleri arasında) ilan edilmesi bekleniyor.

Nasıl Sorgulanır? Belgeler yayımlandığında öğrenciler, T.C. Kimlik No ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden veya ATA AÖF mobil uygulamasından "Sınav İşlemleri" menüsüne girerek çıktı alabilecekler.

 

 

 Sınav Günü İçin Önemli Hatırlatmalar

Sınav salonuna girebilmek için yanınızda şu iki belgenin mutlaka bulunması gerekmektedir:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: (ÖBS üzerinden alınan renkli veya siyah-beyaz çıktı).

Geçerli Kimlik Belgesi: (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya süresi geçerli Pasaport).

Not: Sürücü belgesi ve öğrenci kimlik kartları sınav girişi için geçerli kabul edilmemektedir.

 

 

 Diğer Önemli Tarihler (2026)

Vize sınavlarının ardından dönem sonu planlaması şu şekilde devam edecek:

Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı: 13-14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı: 18-19 Temmuz 2026
