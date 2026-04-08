ATA AÖF sınav takvimi: 2026 ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF Vize Sınav Takvimi

Akademik takvime göre vize sınavları 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde, toplam 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınav saatleri şu şekildedir:

1. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – Saat 09:30

2. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi – Saat 14:00

3. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar – Saat 15:00

Sınav Giriş Belgesi Açıklandı mı?

Bugün itibarıyla ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmamıştır. Üniversitenin resmi duyuruları ve geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında;

Beklenen Tarih: Sınav giriş yerlerinin Nisan ayının ikinci haftası (tahminen 10-13 Nisan tarihleri arasında) ilan edilmesi bekleniyor.

Nasıl Sorgulanır? Belgeler yayımlandığında öğrenciler, T.C. Kimlik No ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden veya ATA AÖF mobil uygulamasından "Sınav İşlemleri" menüsüne girerek çıktı alabilecekler.