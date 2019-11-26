Denizbank ile Hepsiburada’dan online kredi işbirliği
Denizbank ile Hepsiburada güçlerini birleştirdi. Denizbank müşterisi olsun ya da olmasın tüm tüketiciler Hepsiburada platformu veya mobil uygulaması üzerinden anında online kredi kullanabilecek.
Hepsiburada üzerinden 750-15 bin TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra tüketiciler, harcamaları için Denizbank tarafından 7 gün 24 saat sunulan ‘Online Alışveriş Kredisi’nden faydalanabilecek.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankacılıktaki birikimlerini, insan ile teknoloji arasında köprü kurmak için kullandıklarını söyledi.
Bu işbirliğiyle alışveriş deneyimini daha rahat hale getirdiklerini de kaydetti.
Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise “İşbirliği sayesinde müşterilerimiz beklemeden ve ertelemeden, ihtiyaçlarına birkaç dakika içinde, uygun kredi oranlarıyla sahip olma olanağına sahipler” dedi.
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