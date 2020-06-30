DenizBank, mobil bankacılık uygulaması MobilDeniz ile sunduğu kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla Commencis’i dijital çözüm ortağı olarak seçti.

İş birliği kapsamında Commencis,Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulamalarından biri olan MobilDeniz’in kullanıcı deneyimini iyileştirerek, bankanın dijital kanallar üzerinden kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetlerin çok daha kolay erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor.

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü Gürhan Çam, küresel salgın ile mücadele döneminde daha büyük önem kazanan mobil bankacılık konusunda kullanıcıların dijital kanal deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Gürhan Çam, ‘’Bugün tüm şubelerimizden 15 kat daha fazla ziyaretçi aldığımız MobilDeniz’i, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda müşteri odaklı yaklaşımımız ve ortak akıl felsefemiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle geliştiriyoruz.

Commencis işbirliğiyle MobilDeniz’i daha da iyileştirerek önemli işlere imza atacağız” dedi. Commencis İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Direktörü İdil Süren, ise şunları söyledi: “Commencis olarak geliştirdiğimiz ürünlerle, uzun yıllardır bankacılık sektörünün ve bankaların dijitalleşmesine önemli katkılar sunuyoruz. DenizBank ile kurduğumuz işbirliğiyle, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir şekilde cevap verebilen bir dijital kanal deneyimi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.”