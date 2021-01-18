Ağrı’nın Tutak ilçesinde yazın tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, kışın dondurucu soğuklarla büyük bir kısmı buzla kaplanan Murat Nehri’nde balık avlayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tutak ilçesine bağlı Batmış Köyü 40 haneli. Çetin geçen kış ayları boyunca sabahın ilk ışıklarıyla uyanan vatandaşlar, hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra köyün önünden geçen Murat Nehri’nin yolunu tutuyor. Nehrin yüzeyindeki buzlara küreklerle vuruluyor, balıkların yeri tespit ediliyor ve balık avı başlıyor.

Sabahleyin başlayan av akşam saatlerinde bitiyor, toplanan balıklar tahtalardan yapılan kızaklarla götürülüyor.

Batmış köyünde yaşayan balıkçılardan Orhan Artış, AA muhabirine, çetin geçen kış nedeniyle balık avlarken çoğu zaman kaş ve kirpiklerinin kırağı tuttuğunu söyledi.

Köylülerin kışı balık avlayarak geçirdiğini anlatan Artış, şöyle konuştu:

“Murat Nehri’nin donmaya başlamasıyla biz de balık avına çıkıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Günde ortalama 50-100 kilogram balık avlıyoruz. Havalar soğuk olduğu için balık avlamak daha da zorlaşıyor. Kışın suya girmek balık avlamak kadar zordur. Bazen buzu kırıp suyun içine giriyoruz, bu da bizi çok zorluyor. Ne yapalım ekmek davası. Nehirdeki buzlar eriyinceye kadar sürekli balık avlıyoruz.” AA