Mercedes-AMG, yenilenen GLE ve GLS modellerini tanıttı

Mercedes, makyajlı GLE ve GLS modellerini tanıttıktan kısa süre sonra, performans odaklı AMG GLE 63 S ve GLS 63 versiyonlarını da sahneye çıkardı. İki araç da aynı motoru ve altyapıyı paylaşıyor. Şirket, modellerin satış fiyatlarını henüz açıklamadı.
1 Çift turbo beslemeli V8 motor
İki dev SUV modelinin kalbinde, yeni S-Class modelinden bildiğimiz 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motor yer alıyor. Bu motor, eski nesil ile aynı güç değerini, yani 603 beygiri üretiyor. Ancak yeni krank mili tasarımı sayesinde motor artık çok daha verimli çalışıyor ve gaza bastığınızda çok daha hızlı tepki veriyor.
2 Hızlanma süreleri ve hibrit desteği
Araçlar 2.500 ile 4.500 devir arasında 850 Nm tork üretiyor. V8 motorun yanında 48 voltluk hafif hibrit sistem ve entegre marş jeneratörü görev yapıyor. Bu sistem, araca anlık olarak ekstra 23 beygir güç ve 205 Nm tork sağlıyor. Gücü tekerleklere ise 9 ileri AMG otomatik şanzıman ve akıllı dört çeker sistemi aktarıyor.
3 0'dan 100'e 3.6 saniye
Sürücü gaza sonuna kadar bastığında GLE versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise elektronik olarak 280 km/s ile sınırlandırılıyor. Daha büyük ve ağır olan GLS 63 de aynı maksimum hıza ulaşıyor fakat 100 km/s hıza çıkması 3.9 saniye sürüyor.
4 Sürüş modu yüksekliği belirliyor
Yeni AMG modelleri, adaptif amortisörlü havalı süspansiyon sistemiyle geliyor. Sistemde yer alan Arazi (Trail) modu, gövdeyi 5.5 santimetre yukarı kaldırıyor. Gerçi bu araçların sahipleri asfalt dışına neredeyse hiç çıkmıyor. Sürücü Konfor, Spor veya Spor+ modlarını seçtiğinde ise gövde standart konumuna göre 1 santimetre aşağı iniyor.
5 Virajlarda savrulma önleniyor
Mühendisler, bu devasa gövdelerin virajlarda savrulmasını önlemek için aktif yalpalama kontrol sistemi kullanıyor. Değişken tork dağıtımı ve elektronik arka diferansiyel kilidi de araçların boyutlarına rağmen keskin dönmesini sağlıyor.
6 Tasarımda ufak dokunuşlar
Görsel değişimler diğer agresif AMG modelleri kadar göze batmıyor. GLE versiyonlarında karartılmış ön ızgara ve yeni hava girişleri dikkat çekerken, GLS modeli geleneksel krom ızgarasını koruyor.
Kabin içinde de yenilikler var. Sürücüyü deri ve mikrofiber kaplama seçenekleri sunan yeni AMG direksiyon karşılıyor. İç mekanda yeni döşeme seçenekleri ve bolca karbon fiber kaplama yer alıyor.