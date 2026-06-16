Mercedes-AMG, yenilenen GLE ve GLS modellerini tanıttı

İki dev SUV modelinin kalbinde, yeni S-Class modelinden bildiğimiz 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motor yer alıyor. Bu motor, eski nesil ile aynı güç değerini, yani 603 beygiri üretiyor. Ancak yeni krank mili tasarımı sayesinde motor artık çok daha verimli çalışıyor ve gaza bastığınızda çok daha hızlı tepki veriyor.