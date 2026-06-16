Misafirlerde çevre bilincinin arttığını vurgulayan Kahraman, düzenledikleri turlar sırasında koylarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ve bu faaliyetleri kayıt altına alarak ilgili kurumlarla paylaştıklarını anlattı.

Kaş Setur Marina Müdürü Ahmet Ertürk ise marinanın kuruluş yılı olan 2011'den bu yana her yıl "Mavi Bayrak" ödülü aldığını belirtti.