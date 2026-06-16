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Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na yanaştı: 5 bin yolcu geldi

Marmaris Gümrüklü Limanı'na her hafta düzenli sefer yapan Panama bayraklı kruvaziyer, bu hafta da ilçeye yaklaşık 5 bin yolcu ve 1.300 mürettebat getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dev yolcu gemisi Marmaris Limanı'na yanaştı: 5 bin yolcu geldi

Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı’na bu sabah saatlerinde 5 bin yolcusu ve bin 300 mürettebatı ile demir atan 333 metre uzunluğunda 38 metre genişliğinde Panama bayraklı MSC Divina demir attı.

Gün boyu Marmaris limanında vakit geçirecek olan kruvaziyer yolcuları gümrük işlerini hallettikten sonra şehir turları, kaleiçi, çarşı ve sahilleri ziyaret etmeleri bekleniyor. MSC Divina’nın bugün saat 17.00’de limandan ayrılarak İtalya’nın Naples kentine hareket edeceği öğrenildi.

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