ARA
Bist 100
4924,64
0,24%
Bist 100
Dolar/TL
19,2522
-0,0187%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0275
0,0057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0906
-0,1556%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,58
-0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • "Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

Diyarbakır merkezli 3 ilde, "deprem" ve "Togg kredisi" vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

09 Nisan 2023 | 12:23
0
"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılığa operasyon

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma ile dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takip sonucu operasyon başlatıldı.

Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen "Suflör" lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi.

- Deprem kredisi vaadiyle vatandaşların banka hesaplarından para çekmişler

Şüphelilerin internetten, "faizsiz kredi", "kolay kredi", "hazır kredi", "deprem kredisi" adı altında tanıtımlar yaparak vatandaşları kandırdığı, internetten form dolduran mağdurların sözde "banka çağrı merkezi" tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgilerinin alındığı, banka hesaplarından para çekildiği tespit edildi.

"Togg'a kredi" yalanı

Şüphelilerin, yerli otomobil "Togg'a kredi" ilanı verdiği, sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu oluşturup, şifrelerini alıp, vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

- Paravan şirketler kurup, otellerde toplantı yapmışlar

Şüphelilerin 8 ayrı paravan şirket kurarak POS cihazlarını bu şirketler adına bankalardan aldıkları, farklı illerdeki otellerde toplantı yaparak üzerine şirket kurulacak şahısları ikna ettikleri, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarına diksiyon eğitimi ve brifing verdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır'a getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,58 -0,01%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4924,64 0,24%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2522 -0,0187%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0275 0,0057%
  • EURO/USD 1,0906 -0,1556%
  • INGILIZ STERLINI 1,2417 -0,18689%
  • JAPON YENI 132,164 0,286%
  • KANADA DOLARI 1,35281 0,2672%
  • RUS RUBLESI 81,1 -0,6419%
Günün En Çok Okunanları
Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe
Girişimcilere fikir verebilecek 18 iyi film önerisi
Girişimcilere fikir verebilecek 18 iyi film önerisi
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Türkiye'nin kan stokunda kırmızı alarm
Türkiye'nin kan stokunda kırmızı alarm
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
ChatGPT'yi işe çevirdi, 3 ayda 35 bin dolar kazandı
GERİ
İLERİ
Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe
Girişimcilere fikir verebilecek 18 iyi film önerisi
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı
36 ilde 271 arsa satılacak
Türkiye'nin kan stokunda kırmızı alarm
Girişimcilere fikir verebilecek 18 iyi film önerisi
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı
36 ilde 271 arsa satılacak
Türkiye'nin kan stokunda kırmızı alarm
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı
36 ilde 271 arsa satılacak
Türkiye'nin kan stokunda kırmızı alarm
Citroen Türkiye, tarihindeki en yüksek aylık satışı yaptığını duyurdu
Bir görüşe göre yapay zekayla öne çıkacak, pek duyulmamış 5 meslek
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL