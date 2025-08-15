Dev market zincirinin yöneticisinden çalışanlara uyarı! "Bunu yaparsanız kimse sizi işe almak istemeyecek"

Morris, 2020’den bu yana ABD'nin en büyük marketleri zincirlerinden biri olan Walmart’ta 2,1 milyon çalışanın deneyimini şekillendiren yönetici olarak görev yapıyor.

Morris, CNBC Make It’e yaptığı açıklamada, “Debbie Downer” olarak tanımladığı kişilerin sürekli sorun odaklı olduğunu ve çözüm üretmek yerine problemleri gündeme getirdiğini belirtti. Bu tavrın, kişinin kariyerinde ilerlemesini zorlaştırdığı ve yöneticilerinin ona yeni projeler emanet etmesini engelleyebileceği vurgulandı.

Ayrıca Morris, başarılı çalışanların, zamanında beklentileri karşılayan, fırsatlara açık ve çözüm odaklı kişiler olduğunu belirtiyor.

Fotoğraf: Donna Morris X Hesabı

Yardım teklif eden, yeni projelere gönüllü olan ve meslektaşlarına destek sağlayan çalışanlar “yeşil bayrak” olarak tanımlanıyor.

Morris, mentorluk yapan ve öğrendiklerini paylaşan çalışanların ise işyerinde başarı için önemli bir kriter olduğunu vurguladı.

Debbie Downer ifadesi ne anlama geliyor?

Debbie Downer ifadesi, İngilizce’de genellikle sürekli olumsuz düşünen, moral bozucu ve ortamın enerjisini düşüren kişiler için kullanılan bir deyimdir. İş hayatında veya sosyal ortamlarda sıkça kullanılır.

Temel özellikleri şunlardır:

Sürekli şikayet etmek veya olumsuz yorumlarda bulunmak.

Sorunları gündeme getirir, ancak çözüm önermez.

Yeni fikirler, projeler veya fırsatlar karşısında negatif yaklaşım sergiler.

Ekip arkadaşlarının moralini düşürebilir ve işbirliğini zorlaştırır.

Bu isim, 2004 yılında Saturday Night Live (SNL) adlı Amerikan skeç programında yaratılan bir karaktere dayanıyor. Karakter yani Debbi Downer, sürekli olumsuz, moral bozucu yorumlar yapmasıyla tanınıyor.