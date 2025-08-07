Diageo Türkiye 2024 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı

Diageo Türkiye, 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 dönemini kapsayan 4. Sürdürülebilirlik Raporu’nu, 31 Temmuz Perşembe günü kamuoyu ile paylaştı. Hatay’ın Samandağ ilçesinde hayata geçirdiği Gastronomi Köyü projesi kapsamında bölge kadınlarının toplumsal yaşama ve istihdama katılması için Yaşam Boyu Öğrenim (Learning for Life) programı başlatan Diageo Türkiye, raporlama döneminde 114 kadının girişimcilik, liderlik, misafirperverlik ve finansal okuryazarlık eğitimleri almasını sağladı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. (Nitelikli Eğitim), 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) ve 17’nci (Amaçlar İçin Ortaklık- çok paydaşlı ortaklıklar) maddelerini kapsayan Gastronomi Köyü projesi, Diageo Türkiye’nin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin raporlama döneminde öne çıkan en önemli çalışmalarından biri oldu.
Diageo Türkiye, “Ekosistem 2030: İlerleme Ruhu” stratejisi doğrultusunda hazırladığı 2024 raporunda, daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma hedefiyle, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alandaki uygulamalarını, ilerleme düzeyini ve uzun vadeli planlarına ulaşmadaki kararlılığını ortaya koyuyor. Raporda çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve çeşitlilik gibi alanlarda yürütülen çalışmalar ayrıntılı olarak yer alırken, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında başlatılan çalışmalara da yer veriliyor.
Şirketin “Her Gün Her Yerde Yaşamı Kutlama” vizyonunun ardında sadece ürünlerin değil, toprağa, suya, insana ve geleceğe dair sorumlulukların yattığına dikkat çeken Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar “Diageo Türkiye olarak, sürdürülebilirliği yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda işimizin dönüştürücü gücü olarak görüyoruz. Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle oluşturduğumuz 10 yıllık Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çözüm planımız olan 'Ekosistem 2030: İlerleme Ruhu' doğrultusunda işimizi dönüştürüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bugünü kutlamanın en anlamlı yolu, yarını korumaktan geçiyor” dedi.
Uçanlar sözlerini şöyle sürdürdü: “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik olarak hayata geçirdiğimiz 670 proje ile dirençli bir gelecek, kapsayıcı bir ekonomi ve gezegenin sınırlarına saygılı bir iş modeli inşa etmeye kararlıyız. Çünkü bu değerler, toprağa emek veren çiftçilerden üretimin ustalarına, yerel topluluklardan tüketiciye kadar uzanan kolektif bir miras. Bu mirası, doğayla uyum içinde ve toplumsal faydayı gözeterek geleceğe taşımak ise en büyük sorumluluğumuz.”