Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi. Polatların mal varlığı üzerindeki tedbir kararı ise devam edecek.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliyesine karar vermişti.

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişinin yargılandığı kara para aklama davasının 4. duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mal varlığı üzerindeki tedbir kararı devam ediyor

Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların 1. ve 2. derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 12 Kasım tarihine ertelendi.

Konuya ilişkin TMSF'den de bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

"Dilan-Engin Polat Şirketleri Denetim Kayyımlığı Hakkında Basın Açıklaması

TMSF’yi Ceza Muhakemeleri Kanunu 133. maddesi gereği yönetim kayyımı olarak görevlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliklerinin kararları, bugünkü duruşmada İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırılarak, şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin “denetim kayyımı”nın onayına bağlı kılınmasına karar verilmiş olup denetim kayyımı olarak yine TMSF görevlendirilmiştir.

“Denetim kayyımlığı” kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat Şirketleri sahipleri tarafından yönetilecek, ancak TMSF’nin atadığı denetim kayyımları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır.

TMSF’nin kayyımlık yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin Kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir.

Denetim Kayyımlığına dair karar Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."