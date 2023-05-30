ARA
Bist 100
4912,43
3,02%
Bist 100
Dolar/TL
20,4141
1,5434%
Dolar/TL
Euro/TL
21,8758
1,6163%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0717
0,0869%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1278,36
1,78%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dış ticaret açığı nisanda yüzde 42 yükseldi

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalışla 19 milyar 331 milyon dolara, ithalatı yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

30 Mayıs 2023 | 10:33
0
Dış ticaret açığı nisanda yüzde 42 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2022'de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 68,9'a geriledi.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32,9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022'de yüzde 71,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1278,36 1,78%
  • ALTIN ONS 1947,69 0,23%
  • BIST 100 4912,43 3,02%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,4141 1,5434%
  • EURO/TURK LIRASI 21,8758 1,6163%
  • EURO/USD 1,0717 0,0869%
  • INGILIZ STERLINI 1,24096 0,4338%
  • JAPON YENI 140,248 -0,144%
  • KANADA DOLARI 1,35695 -0,16848%
  • RUS RUBLESI 80,735 0,1812%
Günün En Çok Okunanları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
Seçim sonrası borsa, dolar ve altında son durum
GERİ
İLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Bölgelere göre sandık sonuçları... İkinci turda katılımın yükseldiği tek il
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Seçim sonuçları, yeni kabine, Mehmet Şimşek... İbrahim Kalın soruları yanıtladı
Meteoroloji saat verdi... 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Airfryer'larda yeniden ithalat gözetimi
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
İş dünyasından seçim sonrası mesajlar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL