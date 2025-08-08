Doğrudan satışta yeni düzenleme

Yeni yönetmeliğe göre artık bu sektörde faaliyet göstermek isteyen firmaların en az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olması ve yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Düzenleme, doğrudan satış sistemlerine daha sıkı denetim getirerek tüketiciyi korumayı hedefliyor.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik", sektördeki boşlukları dolduracak önemli adımlar içeriyor.

Bakanlığın hazırladığı bu düzenleme ile birlikte tüketicilerin korunması, sistemin şeffaflaşması ve suiistimallerin önlenmesi amaçlanıyor.

10 milyon TL ödenmiş sermaye şartı

Yeni kurallara göre doğrudan satış şirketleri için artık en az 10 milyon TL ödenmiş sermaye şartı bulunuyor.

Bununla birlikte, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen firmaların, Türkiye’deki bir bankada en az 3 milyon TL'lik bloke hesabı bulundurması gerekiyor. Bu adım, piyasada güven ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Sektöre adım atmak isteyen firmalar, Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi almakla yükümlü olacak. Belgeyi almadan doğrudan satış faaliyeti yürütmek mümkün olmayacak. Bu zorunluluk, sektördeki kayıt dışılığı azaltmayı ve etkin denetimi sağlamayı amaçlıyor.

Yönetmelik kapsamında "kolay yoldan zengin olma" vaatlerinin yasaklanması oldu.

Sistemin temelinin ürün ya da hizmet satışına dayanması gerektiği vurgulandı. Yeni üyeler üzerinden kazanç sağlanmasına dayalı sistemlerin önü kesiliyor.

Doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcılara verdikleri prim, komisyon ve benzeri kazançların yıllık net satışlarının yüzde 50’sini aşamayacak.

Yeni üye kazanımına bağlı ödemeler ise tüm menfaatlerin yüzde 30’unu geçemeyecek. Bu sınırlar, gelir dağılımının adil olmasını sağlamak adına getirildi.

Yönetmelik tüketiciler için de önemli haklar tanıyor. Artık doğrudan satış yoluyla ürün veya hizmet satın alan kişiler, hiçbir gerekçe göstermeksizin 30 gün içinde cayma hakkını kullanabilecek. Bu durumda şirketler, ürün bedelini tüketiciye 30 gün içinde iade etmek zorunda.

Halihazırda faaliyet gösteren doğrudan satış şirketlerinin yeni düzenlemelere uyum sağlamak için 30 Ocak 2026’ya kadar süresi bulunuyor.