Doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve milyonlarca aileyi ilgilendiren bu reform paketi, çalışma hayatında ebeveyn hakları açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. Yasalaşan 28 maddelik torba yasa ile birlikte, "anne dostu" ve "aile odaklı" çalışma modeline geçiş süreci resmileşti.
Yeni Doğum İzni Süreleri ve Uygulama Detayları
|Kategori
|Eski Uygulama
|Yeni Uygulama
|Toplam Ücretli Doğum İzni
|16 Hafta
|24 Hafta (6 Ay)
|Doğum Sonrası İzin
|8 Hafta
|16 Hafta
|Babalık İzni (Ücretli)
|5 Gün
|10 Gün
|Çoğul Gebelik (İkiz/Üçüz)
|+2 Hafta
|26 Hafta
|Doğum Öncesi Çalışma Sınırı
|Son 3 haftaya kadar
|Son 2 haftaya kadar
|3 Yaş Altı Evlat Edinme
|3 Gün
|8 Hafta Ücretli İzin
|Koruyucu Aile İzni
|Kapsam dışı
|10 Gün Ücretsiz İzin
1 Nisan 2026 Kritik Eşik: Kimler Faydalanacak?
Düzenlemenin en çok merak edilen kısmı, hali hazırda doğum yapmış olan anneleri kapsayıp kapsamadığıydı. Yasaya eklenen geçici madde ile bu durum netleşti:
Şart: Doğum yaptığınız tarihten itibaren 24 haftalık (168 günlük) süre, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla henüz dolmamışsa ek izinden yararlanabilirsiniz.
Başvuru: Yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra en geç 10 gün içinde iş yerinize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.
Kapsam: Bu düzenleme herhangi bir ayrım gözetmeksizin hem kamu (memur) hem de özel sektör çalışanlarını kapsamaktadır.
Süreç Şu An Hangi Aşamada?
Düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Şu anki statüsü şöyledir:
Meclis Onayı: Tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Onayı: Bekleniyor (Genellikle 15 gün içinde imzalanır).
Resmi Gazete Yayımı: İmza sonrası yayımlanacak. Yasal haklar, gazetedeki yayım tarihi itibarıyla (veya belirtilen yürürlük tarihinde) resmen başlayacak.
Ücretsiz İzin Hakkı
Ücretli izin sürelerinin (24 veya 26 hafta) bitiminden sonra, anneler talep etmeleri durumunda bu sürelerin devamında ücretsiz izin haklarını da kullanabilecekler. Bu sayede çocuğun ilk gelişim döneminde annenin yanında kalma süresi maksimize edilmiş oldu.