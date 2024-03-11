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Dolar bugün ne kadar? 11 Mart canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 11 Mart 2024 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

11 Mart 2024 | 09:05
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 10:54
Dolar bugün ne kadar? 11 Mart canlı dolar-euro rakamları

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 31,9289'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 32,0020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 35,0090, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,1060'dan satılıyor.

Düşüş serisini art arda 7'nci işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 102,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Ülkede yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetmesinin öngörüldüğünü anımsatan analistler, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesi beklendiğini dile getirdi.

Para piyasalarında ise enflasyon verisi öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

 

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