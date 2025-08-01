Dolar/TL güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,6320'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 46,5450'den ve sterlin/TL yatay seyirle 53,7590'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Bugün neler bekleniyor?

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerini, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam verileri ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.