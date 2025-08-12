ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 12 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7110 seviyesinden işlem görüyor.

12 Ağustos 2025 | 09:50
Dolar/TL güne nasıl başladı? 12 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,7280'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,3120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 54,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

