ARA
DOLAR
40,79
0,04%
DOLAR
EURO
47,77
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4386,32
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10938,38
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/TL güne nasıl başladı? 14 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7710 seviyesinden işlem görüyor.

14 Ağustos 2025 | 09:47
Dolar/TL güne nasıl başladı? 14 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,7750'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,8390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 55,5680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu için yüzde 24 ve 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL