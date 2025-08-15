ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 15 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,8740 seviyesinden işlem görüyor.

15 Ağustos 2025 | 09:47
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,8110'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,8740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,7500'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 55,4440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

