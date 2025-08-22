Dolar/TL güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2025

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.
Dolar/TL, 19 Mart günü 41 seviyesine kadar yükselmişti.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.