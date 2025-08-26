Dolar/TL güne nasıl başladı? 26 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,9920'den tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,7490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 55,2470'ten satılıyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.