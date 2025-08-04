ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2025

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,6750 seviyesinden işlem görüyor.

04 Ağustos 2025 | 09:31
Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,6170'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 47,1510'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 54,1020'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

