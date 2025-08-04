Dolar/TL güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2025

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,6170'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 47,1510'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 54,1020'den satılıyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.