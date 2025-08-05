Dolar/TL güne nasıl başladı? 5 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6570'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 47,0120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,0610'dan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.
ABD yönetiminin tarife politikalarının küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.