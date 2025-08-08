Dolar/TL güne nasıl başladı? 8 Ağustos 2025

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,6060'tan tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,6840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,4280'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 54,6730'dan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin sonuçlarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarına yansıyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtti.