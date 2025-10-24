Dr. Engin Ünsal’ın adı SEV Tarsus Kampüsü’nde ilham verecek

SEV’in Kurucu Mütevellisi Dr. Engin Ünsal’ın Adı

TARSUS Kampüsü’nde İlham Vermeye Devam Edecek

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), Tarsus Amerikan Koleji (TAC) ve Tarsus SEV Okullarının tarihi kampüsünde yer alan Sadık Paşa Konağı Fuaye Alanı’na kurucu mütevellilerinden Dr. Engin Ünsal’ın adını verdi. “Engin Ünsal Fuaye Alanı” isimlendirme töreni, 1968’de SEV’in kuruluşunda aktif rol alan ve 57 yıldır Vakfa katkı sunmaya devam eden Dr. Ünsal’ın da katılımıyla gerçekleşti. 1955 TAC mezunu Ünsal’ın 70. mezuniyet yılına denk gelen törende duygusal anlar yaşandı.

Açılış kurdelesini Engin Ünsal kesti

Törene Dr. Ünsal’ın yanı sıra ailesi, SEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve mezunlar katıldı. Açılış kurdelesini Dr. Engin Ünsal’ın kestiği etkinlikte, Ünsal’ın yaşamını, eğitime katkılarını ve SEV topluluğuna olan bağlılığını anlatan özel bir belgesel gösterimi de yer aldı.

Törende Tarsus Amerikan Koleji 12. ve Tarsus SEV İlkokulu 6. sınıf öğrencileri, Engin Ünsal Ağabeylerinden aldıkları emaneti geleceğe taşıyacak yeni nesil SEV’liler olarak kürsüden tanıtıldılar; gelecekleri hakkında ideallerini katılımcılarla paylaştılar. Etkinliğe katılan TAC 1968 mezunu araştırmacı ve yazar Dr. Nihat Taner, TAC öğrencilerinin öncülüğünde Tarsus bölgesinde yayımlanan aylık kültür-sanat gazetesi “Rüzgâr” ve Dr. Ünsal’ın bu gazetede yazdığı yazıları katılımcılarla yeniden buluşturdu.

Engin Ünsal: “İyi ki bu okullar ve bu vakıf var”

Fuaye alanına isminin verilmesinden onur duyduğunu söyleyen Dr. Ünsal, 1968’de SEV’in kuruluşunda gönüllü görev aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Sınırlı imkanlarla çıktığımız bu yolda bugünlere geldik. Bu başarı dayanışma, özveri ve dostlukla mümkün oldu. Mezunlarımız beklenti olmadan katkıda bulundu, aldığımız eğitim amacına ulaştı ve biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki bu okullar var, iyi ki bu vakıf var…”

Sait Tosyalı: “Sadece vefa değil, bir geleneği yaşatma kararlılığı”

Törende konuşan SEV Mütevelli Heyet Başkanı Sait Tosyalı (TAC'75), Engin Ünsal’ın vakfın kuruluşundaki öncü rolüne dikkat çekti: “Bu tarihi mekân artık Engin Ünsal Ağabeyimizin ismiyle yaşayacak. 1968’de SEV’in iki kurucusundan biri olarak, 57 yıldır vakfımıza gönüllü olarak emek vermeye devam ediyor. Engin Ağabey, okulunda kazandığı değerlerle hukuk, sendikacılık, akademisyenlik ve milletvekilliği gibi alanlarda birikimini daima topluma aktarmıştır. Bu isimlendirme, sadece bir vefa değil; bir geleneği ve ideali yaşatma kararlılığımızın sembolüdür.”

Ruhi Koçak: “Talas/Tarsus geleneğinin en güzel temsilcisi”

SEV Yönetim Kurulu Üyesi H. Ruhi Koçak (TAC’84) ise Ünsal’ın SEV topluluğuna kazandırdığı değerlere vurgu yaptı: “Engin Ağabeyimiz, tüm yaşamı boyunca Cumhuriyetin ve demokrasinin savunucusu olmuş; çağdaş bir toplumsal düzen için emeğin yanında yer almıştır. Engin Ağabey, bizler için Talas/Tarsus geleneğinin, mezunlar arasındaki dayanışmanın simgesidir. Vakfımıza bağlı okullarımızdaki köklü geleneğin simgesi olan Engin Ünsal’ın adıyla yaşayacak bu alan, onun temsil ettiği değerlerin gelecek nesillere ilham olmasını sağlayacaktır.”